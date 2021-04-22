Путин ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе, если сочтет нужным - Песков
13:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, если посчитает необходимым. Об этом заявил журналистам в четверг пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Если президент посчитает необходимым, он ответит сам", - сказал представитель Кремля.
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