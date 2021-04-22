Создатель отечественной школы детской онкологии Румянцев сообщил о намерении выдвигаться в Госдуму

14:41

Александр Румянцев хорошо известен

в медицинском сообществе России и мира.

Фото Надежды Жилинской

Президент Центра им. Д. Рогачева доктор Александр Румянцев собирается участвовать в предстоящих осенью выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом он заявил на собрании Центра, где шло обсуждение Послания Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Как отмечает Румянцев, он уже не раз заявлял о необходимости увеличения бюджета на здравоохранение в 2 раза и считает это одной из главных задач. «Проблема для всех давно очевидна и надо сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, - заявил доктор. - Я понимаю, что единственный шанс исправить сложившуюся ситуацию — получить голос народного представителя в Федеральном Собрании, пойти на выборы в Госдуму. Сегодня я заручился поддержкой своих коллег, высококлассных врачей из разных сфер. И хотел бы поблагодарить их за доверие».

Президент Центра им. Д. Рогачева считается создателем отечественной школы детской онкологии, он известен и в России, и за рубежом. Под его руководством впервые в РФ были выполнены такие сложные операции как трансплантации стволовых пуповинных клеток детям с первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями и организованы системные исследования материнского и детского микрохимеризма. С 2011 года является академиком Российской академии медицинских наук, с 2013 года академиком Российской академии наук.