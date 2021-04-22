Создатель отечественной школы детской онкологии Румянцев сообщил о намерении выдвигаться в Госдуму
14:41 22.04.2021
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Александр Румянцев хорошо известен
в медицинском сообществе России и мира.
Фото Надежды Жилинской
Президент Центра им. Д. Рогачева считается создателем отечественной школы детской онкологии, он известен и в России, и за рубежом. Под его руководством впервые в РФ были выполнены такие сложные операции как трансплантации стволовых пуповинных клеток детям с первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями и организованы системные исследования материнского и детского микрохимеризма. С 2011 года является академиком Российской академии медицинских наук, с 2013 года академиком Российской академии наук.
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