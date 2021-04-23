Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона
15:10 23.04.2021
Специальный сервис «Социальный мониторинг», используемый в Москве, признали бронзовым призером премии Edison Awards, которую называют «Оскаром» в сфере инноваций. Московский сервис стал третьим в подкатегории «Доступность и прозрачность». На первом месте - информационный американский проект, посвященный статистике распространения коронавирусной инфекции, на втором - разработка из Саудовской Аравии.
Edison Awards - ежегодный конкурс, на котором с 1987 года специалисты отмечают достижения в области разработки новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека.
«Социальный мониторинг» используется в Москве с апреля 2020 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. За год в на этой платформе были зарегистрированы более 600 тыс. пользователей.
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