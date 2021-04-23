Герман Греф принял участие в Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера

19:05

В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции прошла встреча Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера «Цифровая трансформация – государство, города, компании».

В дискуссии приняли участие: Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка; Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ); Сергей Собянин, мэр Москвы; Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Модерировал сессию Николай Корженевский, управляющий директор, директор Лаборатории СберИндекс.

«Цифровизация приводит к тому, что радикально меняются бизнес-модели, устраняется огромное количество неэффективности, вместе с неэффективностями устраняются посредники в достаточно простых операциях, цены на услуги постепенно сокращаются, становятся значительно более дешевыми и быстрыми. Это приводит к радикальному изменению всего ландшафта, – сказал Герман Греф. – Сейчас идет речь о внедрении комплексных платформ, внутрь которых зашиты все инструменты – инструменты хранения и обработки данных. Большой набор моделей искусственного интеллекта, которые позволяют быстро командитизировать сервисы, которые делались ранее вручную. Платформа позволяет собирать всю активность предприятия в одном месте и извлекать из этого пользу».

«Цифровизация основывается на реальном фундаменте, на фундаменте управленческих решений. И если на негодную управленческую модель наложить цифровизацию, то модель станет вдвойне негодной и сбой вам гарантирован. Поэтому, когда мы видим разные модели оказания услуг, мы должны понимать, что везде разные управленческие решения и разная логика процессов, поэтому синхронизировать все невозможно, – отметил Сергей Собянин. – Мы в свое время выбрали модель: все должны двигаться вперед, и лучшие практики начинают внедряться в других регионах. Мы должны развиваться в синергии, а не конкурировать».

«Цифра, умение работать с большими данными дает большие преимущества государству. Мне кажется, когда мы говорим о том, что цифровая революция дает государству, она дает еще одну важную вещь – иное содержание труда чиновника, – подчеркнул Ярослав Кузьминов. – Чиновник, который обслуживает процессы, которые ему скучны, чиновник, который обслуживает огромное количество задач, которые заведомо не сможет выполнить, – такой чиновник уходит в небытие. Такой чиновник должен замещаться человеком гораздо более креативным, амбициозным, нацеленным на стратегические задачи и больше себя уважающим. Мне кажется, что это огромный шанс для обновления государства».

«Содержание цифровизации очень схоже с точки зрения государства и бизнеса. Но у нас чуть-чуть разные KPI. У нас их пять, но думаю, часть из них пересекается с KPI бизнеса. Мы эти KPI жестко привязали на уровне планирования расходов, то есть деньги выделяются федеральным органом только в разрезе изменения этих качественных показателей, – рассказал Максут Шадаев. – Первый показатель – улучшение качества обслуживания, удовлетворенность наших граждан. Нужно, чтобы реакция была максимально быстрой, сроки оказания услуг сокращались, большая часть переводилась в онлайн и, самое главное, чтобы количество отказов уменьшалось. Потому что мы можем сделать суперфронт – очень удобный, качественный; у нас МФЦ красивые, порталы. Но если гражданин в итоге получил отказ, значит, мы вопрос в итоге не решили. Отдельная метрика, которую мы берем на контроль, – это доля отказов. Вторая история – из бизнеса – снижение издержек. Третья история – дополнительные доходы бюджета. Четвертый показатель – повышение уровня безопасности и для населения, и для бизнеса. Пятая цель для нас – специфическая – объем отечественных решений, которые используются в системе государственного управления. Государство должно думать о том, чтобы отечественных решений стало больше. И здесь очень важно, чтобы это превращалось не каждый раз в разработку с нуля, а чтобы это было подвержено платформенным принципам».

Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера проводится впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Дискуссии проходили с 19 по 23 апреля 2021 года. В рамках мероприятия состоялась серия сессий, где топ-менеджеры Сбера, ведущие эксперты ВШЭ, а также другие представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудили актуальные вызовы для экономики и общества и поделились лучшими практиками развития бизнеса и институтов. Спикеры рассмотрели существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни, использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды российского высшего образования и здравоохранения.

Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) – крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества среди проводимых в России междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимает участие более 1700 человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и ученых, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны. Соорганизаторами конференции выступают Сбер и Высшая школа экономики.