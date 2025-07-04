Гастрольный тур Хора Сретенского монастыря с программой «Великой Победе посвящается» завершился в Сочи
15:32 04.07.2025
Поддержка «Роснефти» помогла Хору Сретенского монастыря провести масштабный гастрольный тур, в ходе которого коллектив показал музыкальную постановку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заключительный концерт с программой «Великой Победе посвящается» состоялся в Сочи 3 июля. Постановка включает знаменитые произведения фронтовых лет, среди которых «От героев былых времен», «Дороги», «Священная война», «В землянке», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «Журавли».
С марта 2025 года программу увидели зрители в 23 городах в регионах присутствия «Роснефти». Хор побывал в Рязани, Краснодаре, Саратове, Самаре, Уфе, Тюмени, Нефтеюганске, Иркутске, Ангарске, Дудинке, Ачинске, Красноярске и многих других. Накануне Дня Победы концерты хора проходили на Воробьевых горах в Москве и в Московском парке в Санкт-Петербурге. В выступлениях участвовали сотрудники «Роснефти», которые стали победителями и призерами творческого фестиваля «Энергия талантов».
Хор Сретенского монастыря в нынешнем году отмечает 30-летие. Более 10 лет вокальный коллектив получает поддержку «Роснефти», что позволило ему провести множество концертных туров по стране. Среди постановок прошлых лет «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей». По случаю 30-летия хора состоялись концерты «Россия у нас одна», на которых зрители могли услышать как образцы духовной музыки, так и любимые всеми песни, в которых запечатлены важнейшие события истории России.
НОВОСТИ
- 16:00 04.07.2025
- В Германии опасаются нехватки рабочей силы в случае обязательного призыва в армию — FT
- 15:32 04.07.2025
- Экс-замглавы МЧС РФ Павел Барышев приговорен к 3 годам колонии за мошенничество
- 15:31 04.07.2025
- При поддержке «Роснефти» в Москве пройдет Фестиваль индийской культуры
- 15:12 04.07.2025
- Четыре человека погибли, еще четверо ранены после удара ВСУ по Донецку
- 15:08 04.07.2025
- Искусственный интеллект в приложении Сбера выявил главные «финансовые дыры» россиян
- 15:07 04.07.2025
- Сергунина: В столице отреставрируют фасады здания посольства Белоруссии
- 15:05 04.07.2025
- СберИнвестиции: 90% инвесторов считают важным проходить обучение
- 15:00 04.07.2025
- Сторонники ХАМАС казнили в Газе 12 человек по обвинению в шпионаже и краже помощи
- 14:32 04.07.2025
- РФ внимательно следит за заявлениями Трампа — Песков о разочарованиях лидера США
- 14:12 04.07.2025
- Путин 6 июля примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать