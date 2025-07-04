Гастрольный тур Хора Сретенского монастыря с программой «Великой Победе посвящается» завершился в Сочи

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Поддержка «Роснефти» помогла Хору Сретенского монастыря провести масштабный гастрольный тур, в ходе которого коллектив показал музыкальную постановку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заключительный концерт с программой «Великой Победе посвящается» состоялся в Сочи 3 июля. Постановка включает знаменитые произведения фронтовых лет, среди которых «От героев былых времен», «Дороги», «Священная война», «В землянке», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «Журавли».

С марта 2025 года программу увидели зрители в 23 городах в регионах присутствия «Роснефти». Хор побывал в Рязани, Краснодаре, Саратове, Самаре, Уфе, Тюмени, Нефтеюганске, Иркутске, Ангарске, Дудинке, Ачинске, Красноярске и многих других. Накануне Дня Победы концерты хора проходили на Воробьевых горах в Москве и в Московском парке в Санкт-Петербурге. В выступлениях участвовали сотрудники «Роснефти», которые стали победителями и призерами творческого фестиваля «Энергия талантов».

Хор Сретенского монастыря в нынешнем году отмечает 30-летие. Более 10 лет вокальный коллектив получает поддержку «Роснефти», что позволило ему провести множество концертных туров по стране. Среди постановок прошлых лет «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей». По случаю 30-летия хора состоялись концерты «Россия у нас одна», на которых зрители могли услышать как образцы духовной музыки, так и любимые всеми песни, в которых запечатлены важнейшие события истории России.