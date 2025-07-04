60% молодежи Европы выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине — опрос

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство молодых жителей Европейского союза и Великобритании выступает за то, чтобы их страны настаивали на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом свидетельствует ежегодный опрос настроений среди европейской молодежи германского фонда TUI.

В рамках исследования молодые респонденты ответили на вопросы по украинскому конфликту. 60% из них сказали, что либо полностью согласны, либо скорее согласны с утверждением, что их страны должны настаивать на дипломатическом урегулировании. Не согласились с этим 22% опрошенных, остальные не дали ответа.

При этом мнения о том, должны ли их страны полностью дистанцироваться от конфликта, разделились: 42% согласились дистанцироваться, 44% выразили противоположную точку зрения. Готовность поддержать Украину собственными вооруженными силами высказало меньшинство (33%), почти половина (49%) отвергает такой сценарий.