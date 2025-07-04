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В Германии опасаются нехватки рабочей силы в случае обязательного призыва в армию — FT

16:00 04.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские предприниматели обеспокоены возможной нехваткой рабочей силы в случае возвращения в стране обязательного призыва в армию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам главы Федерального объединения союзов работодателей (BDA) Штеффена Кампетера, «ситуация с безопасностью драматична» и вооруженные силы нужно укреплять. Однако военные неизбежно будут конкурировать с гражданскими за персонал, полагает генеральный директор организации. «Да, нам необходимо расширять и систему резервистов, однако сделать это возможно только при наличии сильной экономики», — добавил Кампетер.

Представитель другой бизнес-ассоциации отметил на условиях анонимности, что у предпринимателей «много вопросов», касающихся возможности возвращения воинской повинности. «Нет сомнений, что-то нужно делать с набором в Бундесвер (ВС ФРГ), — сказал собеседник издания. — Однако экономическое процветание и оборона — две противоречивые цели».

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