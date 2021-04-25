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Глава Минздрава Ирака и мэр Багдада попали под следствие из-за пожара в больнице

15:45 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада и отдал их под следствие в связи с возможной ответственностью за пожар, произошедшей минувшей ночью в одной из больниц иракской столицы. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

В результате пожара в багдадской больнице Ибн аль- Хатыб, по последним данным МВД страны, погибли по меньшей мере 82 человек, 110 пострадали.

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