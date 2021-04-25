Глава Минздрава Ирака и мэр Багдада попали под следствие из-за пожара в больнице
15:45 25.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада и отдал их под следствие в связи с возможной ответственностью за пожар, произошедшей минувшей ночью в одной из больниц иракской столицы. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".
В результате пожара в багдадской больнице Ибн аль- Хатыб, по последним данным МВД страны, погибли по меньшей мере 82 человек, 110 пострадали.
НОВОСТИ
- 15:26 25.04.2021
- США попали в список недружественных России стран
- 15:01 25.04.2021
- Помощник президента РФ Ушаков назвал месяц, когда могут встретится Путин и Байден
- 14:55 25.04.2021
- Поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» остановится в Туле 9 мая
- 14:30 25.04.2021
- Обнаружена затонувшая индонезийская подлодка. Весь экипаж погиб
- 14:15 25.04.2021
- Предложение Байдена о встрече с Путиным изучается - Лавров
- 13:25 25.04.2021
- Со взрывом в Врбетице связан болгарский торговец оружием - президент Земан
- 13:00 25.04.2021
- При пожаре в больнице в Багдаде погибло 82 человека
- 12:55 25.04.2021
- Свидетельств о причастности к взрыву "агентов" в Врбетице в отчетах Службы безопасности нет - Милош Земан
- 12:45 25.04.2021
- Президент Чехии выступил с чрезвычайным сообщением по взрывам в Врбетице
- 12:37 25.04.2021
- "Миллион призов" для прошедших вакцинацию пожилых москвичей стартует 27 апреля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать