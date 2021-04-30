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НОВОСТИ

БПС-Сбербанк снова признан самым технологичным банком Беларуси

20:00 30.04.2021

БПС-Сбербанк признан лучшим по итогам 2020 года в двух номинациях престижной премии в сфере инноваций и достижений банковской сферы Беларуси «Банк года». Банк снова признан инновационным банком №1, как финансовый институт с ультрасовременной технологической платформой, а также как банк с самым высоким индексом корпоративной социальной ответственности.

БПС-Сбербанк занял 1 место в номинации «Инновационный банк – 2020: технологии». В ней оценивается, насколько активно финансовые организации используют новейшие технологии, чтобы предлагать современные сервисы населению страны.

Эксперты отметили внедрение банком сервисов голосовой биометрии, сервис международных переводов по номеру телефона Visa Alias, новый алгоритм оценки потенциальных заемщиков, доступ к нефинансовым сервисам, например, онлайн-кинотеатру Okko и другие.

В 2020 году БПС-Сбербанк направил на спонсорство и благотворительность более 7 млн белорусских рублей. Реализация в столице проекта по строительству светомузыкального фонтана в акватории реки (протяженность фонтанного комплекса – 90 м), инвестирование в будущее страны через финансирование образовательной инициативы «Учитель для Беларуси», поддержка учреждений здравоохранения в период пандемии предопределили лидерство БПС-Сбербанка в номинации «Корпоративно-социальная ответственность».

«Нам чрезвычайно приятно, что дочерние банки группы лидируют в странах своего присутствия – в том числе благодаря эффективному использованию инновационного опыта Сбера, которым мы всегда делимся с нашими коллегами из других стран, – отметил Тимур Козинцев, старший вице-президент, руководитель Sberbank International. – Для нас всегда будут в приоритете три составляющие работы нашей компании: удобство для клиента, инновации и технологии. И я рад, что деятельность БПС-Сбербанка в этом направлении была высоко оценена экспертным сообществом страны. Поздравляю БПС-Сбербанк с заслуженной наградой!»

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