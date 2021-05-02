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НОВОСТИ

В Брюсселе на флэшмобе против коронавирусных ограничений задержаны более 130 человек

13:20 02.05.2021 Источник: Интерфакс

Полиция Брюсселя объявила в воскресенье итог своих действий накануне по пресечению несанкционированной акции против запретов в Бельгии, мотивированных пандемией COVID-19.

По данным полиции, которые приводят бельгийские СМИ, задержаны 132 участника праздника в несколько тысяч человек, собранного в субботу в порядке флешмоба в известном столичном парке Камбрский лес.

Из них 127 человек подверглись административным арестам и пятеро - судебным арестам, в частности, за вооруженное сопротивление, угрозы и сбыт наркотиков. При задержаниях были изъяты ножи, петарды, дымовые шашки.

Среди участников 15 раненых, трое полицейских были доставлены в госпиталь.

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