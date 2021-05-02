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Facebook объяснил причины блокировки страницы проекта RT Redfish

13:30 02.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной блокировки в "Фейсбуке" страницы проекта RT Redfish, посвященного Второй мировой войне, стала ошибка автоматизированных инструментов, сейчас доступ восстановлен. Об этом говорится в заявлении соцсети.

"Доступ к странице Redfish в Facebook был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами и теперь восстановлен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель "Фейсбука".

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