Facebook объяснил причины блокировки страницы проекта RT Redfish

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной блокировки в "Фейсбуке" страницы проекта RT Redfish, посвященного Второй мировой войне, стала ошибка автоматизированных инструментов, сейчас доступ восстановлен. Об этом говорится в заявлении соцсети.



"Доступ к странице Redfish в Facebook был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами и теперь восстановлен. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель "Фейсбука".



