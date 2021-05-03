ВОЗ подсчитал, сколько нужно денег, чтобы вакцинировать большую часть населения Земли от COVID-19
17:45 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
От 35 до 45 млрд долларов потребуется в 2022 году на обеспечение вакцинации от коронавируса большей части взрослого населения в мире. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он напомнил, что в текущем году международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator ("Акт- акселерейтор") нуждается в финансировании в размере 19 млрд долларов. "По нашим оценкам, нам будет необходимо еще от 35 до 45 млрд долларов в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире", - сказал глава ВОЗ.
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