Андрей Воробьёв: «Нет ничего лучше вакцины»

13:23

Фото и пресс-службы правительства Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил жителям о возможности сделать прививку в майские каникулы. В недавнем обращении он отметил, что массовая вакцинация – одна из важнейших на сегодня задач. Практика показала, что там, где делают прививки – снижается госпитализация. А длинные выходные – еще одна хорошая возможность сделать прививку от ковида, чтобы обезопасить себя и окружающих.

«Мы просим, чтобы и в кругу семьи тоже обсудили, и уже решились поставить прививку. Нет ничего лучше вакцины – это факт», – сказал Андрей Воробьёв.

Вакцинация в Подмосковье не будет останавливаться на майские праздники – ее можно пройти, как в поликлиниках, так и в выездных пунктах в ТЦ и СНТ. Выбрать наиболее подходящий поможет интерактивная карта на сайте.

Чтобы защитить жителей, важно организовать вакцинацию максимально комфортно и доступно. Прививочные пункты в поликлиниках работают в каждом городском округе с 1 по 10 мая.

«Когда тебе нужно будет ставить вторую прививку, придет SMS. И, если первую ты делал, допустим, в Красногорске, то не обязательно опять ехать туда. Вы можете позвонить по телефону 122, и выбрать ближайший пункт вакцинации, – отметил Андрей Воробьёв. – Пункты вакцинации будут работать все праздники».

Также определен график работы государственных медицинских организаций в Московской области в первую декаду мая. Амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому населению, доступна 4, 5, 6, 7 мая – с 8 до 20 часов, а 3, 8 и 10 мая – с 8 до 16. В медорганизациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь детскому населению, прием маленьких пациентов будет вестись 4, 5, 6, 7 мая – с 8 до 20 часов, а 3, 8 и 10 мая – с 9 до 15. Отделения неотложной помощи в поликлиниках работают ежедневно с 8 до 23 часов.

Записаться на прием к врачу можно через федеральный портал госуслуг и региональный, по телефону 8 (800) 550-50-30, а также в самой поликлинике.