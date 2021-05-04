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ЦБ РФ допускает ухудшение эпидемической обстановки, которое может повлиять на восстановление экономики

16:50 04.05.2021 Источник: Интерфакс

Банк России не исключает очередного ухудшения эпидемической обстановки, способного существенно повлиять на восстановление экономики РФ. Об этом говорится в обновленном докладе регулятора о денежно- кредитной политике.

Продолжающееся распространение коронавируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, не позволяют игнорировать связанные с этим риски, отметили в ЦБ.

"Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы. Однако и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом 2020 года", - добавили в Банке России.

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