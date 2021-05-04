В заявлении министров туризма G20 о "ковидных паспортах" не упоминается

19:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры туризма Группы двадцати обозначили семь принципов восстановления и развития сектора. Об этом говорится в распространенном по завершении их встречи, прошедшей во вторник в форме видеоконференции, совместном документе.

"Мы, министры туризма Группы двадцати, собрались для обсуждения политических приоритетов и выработки общих принципов для восстановления и развития туризма, который делает важный вклад в мировой рост. В этом контексте мы принимаем Римское руководство Группы двадцати для будущего туризма, которое опирается на основные приоритеты, обозначенные итальянским председательством, - люди (персоны), планета, процветание", - говорится в документе.

При этом в нем упоминается безопасность передвижения "путем координирования и поддержки международных инициатив", однако не говорится о паспортах вакцинации. "Двадцатка" обязуется принять меры для минимизации негативного воздействия кризисов на сектор в будущем, способствовать, чтобы польза от туризма распространялась на более широкие слои населения, инвестировать в устойчивый туризм, не допускать нанесения вреда окружающей среде за счет нерегулируемого туризма, а также развивать цифровую составляющую туризма, заявили участники встречи.