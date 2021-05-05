На севере Ирака подверглись нападению нефтяные месторождения - Рейтер
10:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным агентства, нападению, при совершении которого были использованы взрывные устройства, подверглись две нефтяные скважины, расположенные недалеко от города Киркук. На одном из объектов в результате взрывов возник небольшой пожар, который удалось быстро взять под контроль. Утверждается, что атака "не отразилась на процессе нефтедобычи и не повлекла за собой значимого материального ущерба".
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