На севере Ирака подверглись нападению нефтяные месторождения - Рейтер

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные лица совершили атаку на нефтяные месторождения, расположенные на севере Ирака. С таким утверждением выступило в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники.



По данным агентства, нападению, при совершении которого были использованы взрывные устройства, подверглись две нефтяные скважины, расположенные недалеко от города Киркук. На одном из объектов в результате взрывов возник небольшой пожар, который удалось быстро взять под контроль. Утверждается, что атака "не отразилась на процессе нефтедобычи и не повлекла за собой значимого материального ущерба".



