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В Берлине открылась выставка фотографий Евгения Халдея

14:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка снимков фотографа Евгения Халдея (1917-1997), который был военным фотокорреспондентом ТАСС и вел репортажную съемку на протяжении всей Великой Отечественной войны, открылась в среду в Русском доме в Берлине.

На выставке, которая получила название "Суд Народов", представлены около 40 работ советского фотографа. Кроме того, среди экспонатов показаны снимки, сделанные корреспондентом Николаем Петровым. "Желаю, чтобы эта запечатленная в снимках правда сохранилась в наших сердцах", - сказал на церемонии открытия посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он поблагодарил все стороны, которые предоставили материалы для выставки, в том числе и агентство ТАСС.

В Русский дом также были приглашены проживающие в ФРГ ветераны. В честь приближающегося Дня Победы им были вручены поздравительные письма президента России Владимира Путина. "Донести поколениям правду о минувшей войне, не допустить неправильных толкований и фальсификации - это одна из наших самых важных задач, - сказал Нечаев. - Мы помним о прошлом, но устремлены в будущее. Мы прошли трудный послевоенный путь, было непросто протянуть друг другу руки и добиться примирения. Надеемся, что никакого отчуждения не будет допущено".

В конце апреля выставка работ Халдея открылась в мемориальном комплексе "Нюрнбергские процессы" на юге Германии.

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