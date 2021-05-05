В Берлине открылась выставка фотографий Евгения Халдея
14:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На выставке, которая получила название "Суд Народов", представлены около 40 работ советского фотографа. Кроме того, среди экспонатов показаны снимки, сделанные корреспондентом Николаем Петровым. "Желаю, чтобы эта запечатленная в снимках правда сохранилась в наших сердцах", - сказал на церемонии открытия посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он поблагодарил все стороны, которые предоставили материалы для выставки, в том числе и агентство ТАСС.
В Русский дом также были приглашены проживающие в ФРГ ветераны. В честь приближающегося Дня Победы им были вручены поздравительные письма президента России Владимира Путина. "Донести поколениям правду о минувшей войне, не допустить неправильных толкований и фальсификации - это одна из наших самых важных задач, - сказал Нечаев. - Мы помним о прошлом, но устремлены в будущее. Мы прошли трудный послевоенный путь, было непросто протянуть друг другу руки и добиться примирения. Надеемся, что никакого отчуждения не будет допущено".
В конце апреля выставка работ Халдея открылась в мемориальном комплексе "Нюрнбергские процессы" на юге Германии.
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