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НОВОСТИ

На а борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн

18:25 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе переговоров в Лондоне со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром озвучил решение Токио выделить Нью-Дели на безвозмездной основе 5,5 млрд иен (около 50,3 млн долларов) на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

30 апреля МИД Японии объявил об отправке в Индию 300 единиц оборудования для выработки кислорода, а также 300 аппаратов ИВЛ в связи с резким ростом числа заражений в стране.

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