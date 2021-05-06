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В День Победы в Белоруссии пройдут крупные праздничные мероприятия

13:10 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд крупных мероприятий и акций, приуроченных ко Дню Победы, состоятся в Белоруссии, центральные торжества развернутся в Минске. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции сотрудник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Минкультуры республики Инна Адамович.

По информации Адамович, праздничные мероприятия начнутся 7 мая торжественным собранием и концертом, приуроченными ко Дню Победы. 9 мая, продолжила она, в первой половине дня состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы с участием высших должностных лиц государства, представителей общественных объединений, духовенства, молодежных организаций. Вечером у монумента пройдет концерт в рамках телепроекта "Площадь Победы". "Особенностью всех этих мероприятий станет тема памяти, чествование ветеранов войны, благодаря которым мы сегодня живем в своей стране. Все мероприятия будут проникнуты также темой Года народного единства и направлены на консолидацию белорусского общества", - сказала Адамович.

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