Переговоры ФРГ и России о поставке вакцины "Спутник V" в тупике - "Бильд"

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между Германией и РФ по приобретению Берлином российской вакцины "Спутник V" зашли в тупик. С таким утверждением выступила в воскресенье газета "Бильд" со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от ковида.

Кроме того, источники газеты утверждают, что получение "Спутником V" одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств находится под вопросом из-за повышенных требований регулятора.

Официальных заявлений на этот счет с германской стороны не было.