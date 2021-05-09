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Информация Bild о "тупике" в переговорах по "Спутнику V" не соответствует действительности - РФПИ

18:14 09.05.2021 Источник: НГ-Online

Представитель РФПИ в официальном "Телеграм"-канале опроверг информацию издания "Билд" о том, что переговоры по поставке вакцины "Спутник V" зашли в тупик.

«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников. 

Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина «Спутник V» может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны. 

«Спутник V» демонстрирует полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA)  несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки. 

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