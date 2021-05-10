"Русские хаверы", считает CNN, могли добраться до американского трубопровода

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. С таким утверждением выступила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что за атакой может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide. По сведениям CNN, она якобы "происходит из России". При этом, по мнению источников телекомпании, входящие в нее хакеры не осуществляют атаки в русскоговорящих странах.