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НОВОСТИ

Герой России Роман Романенко обозначил проблему отсутствия ряда льгот военным пенсионерам

15:40 12.05.2021

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Фото с сайта www.duma.gov.ru
Для военных пенсионеров можно восстановить льготы по уплате земельного налога, заявил депутат, член Комитета по обороне Госдумы РФ Роман Романенко. По его словам, предоставление льгот по уплате земельного налога регулируются законодательством регионов. Поскольку бюджетные возможности субъектов Федерации не равны, военные пенсионеры, живущие в разных частях России, сейчас нередко оказываются в неравных условиях. «Прежде в ФЗ 76 «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 было предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога, но затем норма была значительно урезана, хотя, по получаемым мною отзывам, была востребованной. Поэтому сегодня, в развитие социальных инициатив президента по преодолению последствий пандемии, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о возвращении льгот в полном объеме», - полагает парламентарий.  


Процесс восстановления доступа к льготам может быть ускорен после получения администраций регионов доступа к Единой государственной информационной системе обеспечения (ЕГИССО). Это информационная система, в которой собрана актуальная информация о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.

ЕГИССО призвана обеспечить гражданам доступ к нужным им мерам социальной поддержки, а также позволяет анализировать показатели этой сферы и прогнозировать расходы бюджетов на выполнение социальных обязательств государства. 

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