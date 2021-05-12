Герой России Роман Романенко обозначил проблему отсутствия ряда льгот военным пенсионерам
15:40 12.05.2021
|Фото с сайта www.duma.gov.ru
Процесс восстановления доступа к льготам может быть ускорен после получения администраций регионов доступа к Единой государственной информационной системе обеспечения (ЕГИССО). Это информационная система, в которой собрана актуальная информация о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.
ЕГИССО призвана обеспечить гражданам доступ к нужным им мерам социальной поддержки, а также позволяет анализировать показатели этой сферы и прогнозировать расходы бюджетов на выполнение социальных обязательств государства.
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