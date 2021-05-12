Мишустин считает одной из причин роста цен на продукты «жадность отдельных производителей и торговых сетей»
16:00 12.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Михаил Мишустин считает одной из причин роста цен на продукты «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Однако премьер-министр предупредил, что у правительства есть способы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотаже».
По оценке Михаила Мишустина, без сдерживания цен на продукты рост цен мог стать неконтролируемым. Эхо Москвы
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