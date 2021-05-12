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Мишустин считает одной из причин роста цен на продукты «жадность отдельных производителей и торговых сетей»

16:00 12.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Михаил Мишустин считает одной из причин роста цен на продукты «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Однако премьер-министр предупредил, что у правительства есть способы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотаже».

По оценке Михаила Мишустина, без сдерживания цен на продукты рост цен мог стать неконтролируемым.  Эхо Москвы

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