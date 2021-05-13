Сбербанк отпразднует 180-летие вместе с клиентами
13:06 13.05.2021
12 ноября Сбербанк отметит 180-летие своей работы. За 180 дней до годовщины этого события компания начала устраивать праздничные события для клиентов, партнеров и сотрудников. «180 дней до 12 ноября – это отправная точка большого праздничного путешествия Сбера, в которое мы приглашаем всех наших клиентов и партнеров, – говорит старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. – Все события и активности этого юбилейного года будут объединены общей символикой 180-летия. Мы убеждены, что возраст Сбербанка – это не только надежность и основательность, но и постоянное развитие, поиск новых смыслов и открытие новых возможностей для людей. Представить клиентам разнообразие возможностей через наши праздничные активности – вот цель, которая нас вдохновляет».
По словам Крейнина, первой активностью уже стал запуск на сайте Сбербанка исторической хроники – рассказа о главных событиях и вехах в истории компании, памятных датах и интересных фактах. 15 мая, в Международный день семьи, стартует масштабная ESG-программа экологических, социальных и гуманитарных событий: по всей стране будут проведены акции по озеленению, уборке природных территорий и переработке мусора, просветительские мероприятия, марафоны экологичного и здорового образа жизни. 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, состоится Зеленый Марафон, который в этом году будет посвящен проблемам экологии и осознанного потребления.
Одним из важных событий праздничной программы будет летний фестиваль Сбера с участием «Хора Турецкого», который пройдет в 20 городах. Осенью 2021 года состоится «СберКонф» – главная продуктовая конференция, на которой будут представлены новые инновационные продукты и сервисы Сбера. А в ноябре «Зеленый день от Сбера» пройдет в принципиально новом формате и позволит клиентам воспользоваться сервисами экосистемы компании на лучших условиях.
Кроме того, команда из пяти блогеров, отправившись на стажировку в различные отделы Сбера, сможет показать, как компания работает изнутри в ходе съемок реалити-шоу в TikTok. Эта же тема будет отражена в сериале «Как в Сбере». А конкурс «Салют, мы ищем таланты!» поможет выявить самых ярких сотрудников Сбера и под Новый год завершится финальным гала-шоу.
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