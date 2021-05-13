Вице-премьер Чехии Гамачек заявил, что ему поступают угрозы физической расправы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что ему поступают угрозы физической расправы на фоне скандала вокруг взрывов 2014 года в деревне Врбетице, в причастности к которым власти республики сейчас заподозрили Россию. Об этом сам политик заявил в четверг в программе "Эпицентр" сетевого телеканала газеты "Молния".

По словам Гамачека, угрожать ему начали после появившейся 4 мая в местном сетевом издании "Список" публикации, в которой утверждалось, будто он планировал 19 апреля посетить Россию, чтобы замять скандал вокруг Врбетице, а взамен якобы хотел получить для Чехии партию вакцины от коронавируса "Спутник V", а также согласие Москвы на проведение встречи президентов РФ и США в Праге. Сам вице-премьер эти утверждения отверг и заявил, что намерен добиться возбуждения уголовного дела о клевете в отношении издания и потребовать 10 млн крон (примерно 400 тыс. евро) компенсации.

"Ситуация во многом изменилась после статьи в "Списке". До этого времени риски [для меня] исходили, скорее, из-за рубежа. Сейчас мне поступают угрозы смертью [из Чехии]", - сказал Гамачек.

Первый вице-премьер получил усиленную охрану полиции. "Для меня обрушился [целый] мир", - отметил политик. Он также утверждал, что первая информация о новых данных по инциденту 2014 года во Врбетице от чешских спецслужб поступила к правительству 7 апреля. После этого в течение 10 дней проходила координация властей по поводу готовящихся шагов по отношению к РФ, а 17 апреля Гамачек и премьер- министр страны Андрей Бабиш заявили о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге.

Комментируя политическую ситуацию в Чехии перед предстоящими 8 и 9 октября текущего года выборами в нижнюю палату парламента республики, Гамачек сказал, что предстоящая предвыборная кампания будет, по его мнению, "самой грязной в новейшей истории" страны. "Чешская политика напоминает [пьяную] драку в баре", - считает вице- премьер.