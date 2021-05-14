Операция в Газе продлится сколько потребуется для восстановления безопасности - Нетаньяху
09:00 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Операция в секторе Газа будут продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Израиле, заявил в пятницу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену, мы делаем это и будем продолжать делать это с большой силой", - распространила заявление премьера его канцелярия.
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