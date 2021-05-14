Операция в Газе продлится сколько потребуется для восстановления безопасности - Нетаньяху

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция в секторе Газа будут продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Израиле, заявил в пятницу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену, мы делаем это и будем продолжать делать это с большой силой", - распространила заявление премьера его канцелярия.