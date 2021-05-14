Среди американцев только 5% назвали РФ важным партнером для США - опрос МИД Японии
12:00 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 5% американцев считают сейчас РФ важным партнером для США, при этом 11% отмечают, что Россия может стать таковым в будущем. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные ежегодного социологического опроса, проведенного по заказу МИД Японии.
В числе своих главных союзников жители США отметили Канаду (50% респондентов), Великобританию (44%) и Японию (31%). Интересно, что в 2015 и 2016 гг. 27% и 34% граждан США указывали на важность сотрудничества с Россией, однако затем этот показатель упал до уровня 8-9%.
Среди американцев, которые занимают руководящие посты в сфере политики, бизнеса, науки, СМИ и т. д., Россия в нынешнем исследовании не была упомянута в качестве важного партнера. Кроме того, опрос показал, что русский язык находится на пятом месте среди тех, которые хотят выучить американцы. Такой ответ дали 14% опрошенных. На первом месте по популярности оказался испанский (42%). За ним следуют французский (32%), немецкий (24%), японский (20%).
Результаты опроса жителей стран Европы показали, что 51% проживающих в Венгрии считают важным сотрудничество с Москвой. Аналогичного мнения придерживаются 9% британцев, 12% французов, 23% немцев и 16% итальянцев.
Исследование проводилось по заказу МИД Японии различными организациями, занимающимися соцопросами, в период с октября прошлого года по январь текущего. В нем приняли участие около 1,2 тыс. жителей США, включая 200 человек, занимающих руководящие посты. В пяти европейских странах (Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Франции) опрос охватывал по 500 жителей в каждом государстве.
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