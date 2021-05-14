0
0
53
НОВОСТИ

Трамп намерен возобновить участие в митингах в июне - New York Post

15:32 14.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп намерен возобновить участие в митингах в июне, пишет газета New York Post. По сведениям ее источников, участники штаба бывшего президента США сейчас подбирают места для проведения двух акций. митингов в июне. Трамп не выступал на публичных мероприятий с 6 января, когда толпа его сторонников разгромила Капитолий.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

15:40 14.05.2021
Сбер расширил возможности подписки СберПрайм
0
29
15:12 14.05.2021
Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
0
77
15:00 14.05.2021
Украину превращают в антипод России, уверен Путин
0
104
14:57 14.05.2021
Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня
0
102
14:32 14.05.2021
Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в день кибератаки - Bloomberg
0
180
14:12 14.05.2021
Устроивший стрельбу в казанской школе предлагал сокурснику вступить в секту
0
202
14:00 14.05.2021
Дальность полета гиперзвуковых ракет армии США будет достигать более 2775 км
0
194
13:32 14.05.2021
Литва вышла на второе место в Европе по уровню заболеваемости коронавирусом
0
218
13:20 14.05.2021
Канцлер Австрии решил поднять флаг Израиля на здании своей канцелярии в знак солидарности
0
224
13:10 14.05.2021
Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»
0
225

Возврат к списку