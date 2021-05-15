Бочкарев рассказал, когда будут готовы все тоннели Большой кольцевой линии московского метро
13:09 15.05.2021 Источник: Интерфакс
Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируется завершить до конца 2021 года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.
"Проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить в текущем году. На сегодняшний день выполнена проходка 95% тоннелей БКЛ. До конца года планируем полностью завершить строительство всех тоннелей", - приводит слова Бочкарева пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
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