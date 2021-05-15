0
0
76
НОВОСТИ

Бочкарев рассказал, когда будут готовы все тоннели Большой кольцевой линии московского метро

13:09 15.05.2021 Источник: Интерфакс

Строительство тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируется завершить до конца 2021 года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить в текущем году. На сегодняшний день выполнена проходка 95% тоннелей БКЛ. До конца года планируем полностью завершить строительство всех тоннелей", - приводит слова Бочкарева пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:40 15.05.2021
В России не хватает психиатров - Директор центра им. Сербского
0
108
12:35 15.05.2021
Боевики из Газы за 6 дней выпустили по Израилю 2,3 тыс. ракет
0
207
11:10 15.05.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 15 мая, 2021
0
284
10:40 15.05.2021
Экс-полицейские Франции: В некоторых местах в стране законы больше не действуют....
0
347
10:20 15.05.2021
Минпромторг обеспокоен ситуацией с ростом цен на древесину для строительства домов
0
308
10:00 15.05.2021
Из Газы на Израиль продолжают лететь ракеты
0
350
09:50 15.05.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 15 мая, 2021
0
339
09:45 15.05.2021
Часть военных армии Азербайджана все еще находится на территории Армении - Минобороны
0
379
09:30 15.05.2021
Дождь с грозой прогнозируют синоптики в Москве 15 мая
0
312
09:15 15.05.2021
Межпланетная станция "Тяньвэнь-1" достигла поверхности Марса
0
323

Возврат к списку