Израильские самолеты нанесли удар по арсеналам ХАМАС - СМИ
17:10 16.05.2021 Источник: Интерфакс
Кроме того, самолёты нанесли удар и по складу на юге сектора Газа: там ХАМАС, по израильским данным, хранил снаряжение для своих катеров.
Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.
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