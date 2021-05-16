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НОВОСТИ

Израильские самолеты нанесли удар по арсеналам ХАМАС - СМИ

17:10 16.05.2021 Источник: Интерфакс

Самолеты ВВС Израиля в воскресенье нанесли удар по зданию в секторе Газа, в котором бойцы движения ХАМАС хранили оружие и боеприпасы, сообщают израильские СМИ.

Кроме того, самолёты нанесли удар и по складу на юге сектора Газа: там ХАМАС, по израильским данным, хранил снаряжение для своих катеров.

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

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