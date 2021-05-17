Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике
07:10 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков семь раз за прошедшие сутки открыли огонь в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Киевские силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
Согласно его данным, украинские ВС подвергли обстрелу из различных типов гранатометов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Золотое-5, Нижнее Лозовое и Донецкий. Кроме того, в СЦКК информировали, что в результате обстрелов был поврежден жилой дом в Золотом-5 в районе Михайловка.
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