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Украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике

07:10 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков семь раз за прошедшие сутки открыли огонь в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Киевские силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Согласно его данным, украинские ВС подвергли обстрелу из различных типов гранатометов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Золотое-5, Нижнее Лозовое и Донецкий. Кроме того, в СЦКК информировали, что в результате обстрелов был поврежден жилой дом в Золотом-5 в районе Михайловка.

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