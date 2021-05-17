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Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара - "Коммерсант"

07:24 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара из-за отставания в этом году сева сахарной свеклы. Об этом в понедельник пишет "Коммерсант" со ссылкой на совещание Лут с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

В этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар может привести к его подорожанию, сообщает газета, ссылаясь на совещание замглавы Минсельхоза, прошедшее 13 мая. Ведомство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям, добавила Лут.

Правительство рассматривает новые методы регулирования сахара. Предлагается создать интервенционный фонд, а также утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта, приводит издание заявление замглавы ведомства.

В Минсельхозе газете подтвердили, что считают целесообразным формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен.

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