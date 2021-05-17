СК расследует почти 60 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом
11:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый отдел Следственного комитета РФ расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. Он постепенно набирает обороты. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел", - сказал он на международном молодежном юридическом форуме.
Бастрыкин отметили, что сейчас необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии, каким образом право может внести свой вклад в борьбе с этим мировым злом. Он добавил, что Следственный комитет РФ пандемия "не напугала и не сломила".
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