Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина республики

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина республики Марчина К. (фамилия по польским законам не называется), подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им информации, касающейся военной отрасли. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России", - информировал он.