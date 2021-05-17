Власти в Петербурге готовы заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с Хармсом - СМИ
13:20 17.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Чиновники в Петербурге готовы заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с Даниилом Хармсом. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Парламентарий опубликовал его в своем телеграм-канале. В письме говорится, что администрация Центрального района Петербурга может дать время для согласования изображения на фасаде дома. Иск был подан к товариществу собственников жилья.
Ранее за сохранение портрета писателя Даниила Хармса выступили глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и Союз писателей Петербурга. Эхо Москвы
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