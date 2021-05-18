Стоимость нового российского авианосца оценили в полтриллиона рублей
09:05 18.05.2021 Источник: РБК
Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца. Об этом сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России (ВПК), член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов передает «РИА Новости».
«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он.
По оценкам Поспелова, на строительство одного такого нового авианосца потребует полтриллиона руб. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — сказал член ВПК. РБК
НОВОСТИ
- 09:32 18.05.2021
- Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета Трутнева
- 09:20 18.05.2021
- Познер призвал отменить в России мораторий на смертную казнь
- 09:00 18.05.2021
- Израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа за ночь
- 08:55 18.05.2021
- Немецкие экологи намерены отменить "Северный поток — 2"
- 08:45 18.05.2021
- Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в закладке ядерного проекта
- 08:35 18.05.2021
- Миротвоцы ООН в Ливане усилили патрулирование на границе с Израилем
- 08:23 18.05.2021
- Роскомнадзор пригрозил замедлить в РФ работу Facebook и Youtube
- 08:10 18.05.2021
- Армейская авиация привлечена к мониторингу пожарной обстановки в лесах Дальнего Востока
- 07:56 18.05.2021
- Лавров на встрече с главами работающих в России французских компаний подтвердил заинтересованность страны в инвестициях
- 07:45 18.05.2021
- Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США в марте 2021 года на $1,78 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать