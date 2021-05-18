Стоимость нового российского авианосца оценили в полтриллиона рублей

09:05 Источник: РБК

Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца. Об этом сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России (ВПК), член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов передает «РИА Новости».

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он.

По оценкам Поспелова, на строительство одного такого нового авианосца потребует полтриллиона руб. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — сказал член ВПК. РБК