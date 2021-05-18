0
0
75
НОВОСТИ

Стоимость нового российского авианосца оценили в полтриллиона рублей

09:05 18.05.2021 Источник: РБК

Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 год рассмотрит целесообразность включения планов по строительству нового авианосца. Об этом сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России (ВПК), член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов передает «РИА Новости».

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он.

По оценкам Поспелова, на строительство одного такого нового авианосца потребует полтриллиона руб. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — сказал член ВПК.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 18.05.2021
Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета Трутнева
0
9
09:20 18.05.2021
Познер призвал отменить в России мораторий на смертную казнь
0
47
09:00 18.05.2021
Израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа за ночь
0
77
08:55 18.05.2021
Немецкие экологи намерены отменить "Северный поток — 2"
0
100
08:45 18.05.2021
Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в закладке ядерного проекта
0
123
08:35 18.05.2021
Миротвоцы ООН в Ливане усилили патрулирование на границе с Израилем
0
113
08:23 18.05.2021
Роскомнадзор пригрозил замедлить в РФ работу Facebook и Youtube
0
142
08:10 18.05.2021
Армейская авиация привлечена к мониторингу пожарной обстановки в лесах Дальнего Востока
0
134
07:56 18.05.2021
Лавров на встрече с главами работающих в России французских компаний подтвердил заинтересованность страны в инвестициях
0
160
07:45 18.05.2021
Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США в марте 2021 года на $1,78 млрд
0
165

Возврат к списку