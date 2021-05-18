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НОВОСТИ

Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета Трутнева

09:32 18.05.2021 Источник: Lenta.ru

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия ТрутневаLenta.Ru

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