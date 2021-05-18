Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета Трутнева
09:32 18.05.2021 Источник: Lenta.ru
Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Lenta.Ru
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