Российские школьники назвали предпочтительные сферы работы

10:05

Аналитики онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы провели опрос и выяснили, в каких сферах хотели бы работать российские школьники. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.

Так, специалисты отметили, что каждый пятый школьник (21%) хотел бы связать свою жизнь со сферой информационных технологий (IT).

Ещё 13% опрошенных проявили интерес к искусству, 11% — к медицине, 9% респондентов хотели бы попробовать себя в области технологии и промышленности, а 8% — в науке.

В список направлений, которые ученикам российских школ кажутся перспективными, вошли образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика, туризм.