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При помощи SberPay покупки оплатили более 3,5 млн пользователей

13:59 18.05.2021

Более 3,5 млн пользователей совершили хотя бы одну онлайн-оплату, используя сервис SberPay, запущенный Сбером в мае в 2020 года. «Прошлой весной мы запустили SberPay и за год добились весомых результатов. Уже больше 1 млн человек в месяц расплачиваются таким методом за покупки в Интернете, - сообщил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. - Больше всего покупок совершается в интернет-магазинах — 54,5% всех операций. Также клиенты активно оплачивают продукты в супермаркетах и проезд на транспорте — 19,8% и 13,7% соответственно. Таким образом, смотря на динамику, можно говорить о том, что Сбер задает тренды в области платежных сервисов на рынке».

Как отмечает Дмитрий Малых, сервис SberPay дает возможность огромному числу россиян платить онлайн без карты из доверенной зоны мобильного приложения «СберБанк Онлайн»: «Пока чаще всего россияне расплачиваются картой, но я уверен, что сервис SberPay займет значительную долю на рынке бесконтактных платежей».

К SberPay уже присоединились уже 65 000 партнеров, в том числе все компании экосистемы Сбера. Для присоединения к сервису продавцам не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если они уже пользуются интернет-эквайрингом Сбербанка.

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