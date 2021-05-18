Байден заявил Нетаньяху о поддержке прекращения огня, но не просил его об этом - Белый дом
20:00 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ей задали вопрос, просил ли американский лидер своего израильского коллегу о прекращении огня в телефонном разговоре в понедельник или просто высказался в поддержку этой инициативы. "Как было ясно из нашего (американского - прим. ТАСС) отчета о содержании беседы, он (Байден - прим. ТАСС) изложил свою поддержку прекращения огня", - ответила представитель главы администрации США.
При этом она вновь подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. "Я также отмечу, что единственным прочным путем завершения конфликта является решение на основе сосуществования двух государств, позволяющее палестинцам и израильтянам жить бок о бок", - сказала Псаки.
"Эти обсуждения у нас идут с самого начала [прихода к власти президента США Джо Байдена] в рамках стратегического диалога с Израилем, - добавила представитель Белого дома. - Но, разумеется, чтобы продвинуться вперед, действовать должны обе стороны [ближневосточного конфликта]".
Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, имеются сотни раненых. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.
НОВОСТИ
- 19:20 18.05.2021
- SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
- 19:08 18.05.2021
- В Пензе по инициативе Сбера появилась названная в честь поэтессы Ларисы Яшиной улица
- 18:40 18.05.2021
- В России с начала года на треть сократилось число поставленных на учет мигрантов - МВД
- 18:00 18.05.2021
- Военнослужащий погиб в Подмосковье при наезде автомобиля "Урал"
- 17:32 18.05.2021
- Японский миллиардер выполнит на МКС 100 заданий, предложенных его подписчиками
- 17:12 18.05.2021
- В расчет инфляции могут включить траты на жилье - СМИ
- 17:00 18.05.2021
- Соглашения по ценам на сахар и масло продлевать не планируется - Минсельхоз
- 16:32 18.05.2021
- Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами
- 16:12 18.05.2021
- Северная Македония объявила о высылке российского дипломата - портал
- 16:00 18.05.2021
- Путин наградил орденами Чайку и Беглова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать