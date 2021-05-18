Байден заявил Нетаньяху о поддержке прекращения огня, но не просил его об этом - Белый дом

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ей задали вопрос, просил ли американский лидер своего израильского коллегу о прекращении огня в телефонном разговоре в понедельник или просто высказался в поддержку этой инициативы. "Как было ясно из нашего (американского - прим. ТАСС) отчета о содержании беседы, он (Байден - прим. ТАСС) изложил свою поддержку прекращения огня", - ответила представитель главы администрации США.

При этом она вновь подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. "Я также отмечу, что единственным прочным путем завершения конфликта является решение на основе сосуществования двух государств, позволяющее палестинцам и израильтянам жить бок о бок", - сказала Псаки.

"Эти обсуждения у нас идут с самого начала [прихода к власти президента США Джо Байдена] в рамках стратегического диалога с Израилем, - добавила представитель Белого дома. - Но, разумеется, чтобы продвинуться вперед, действовать должны обе стороны [ближневосточного конфликта]".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, имеются сотни раненых. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.