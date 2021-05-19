СФ обсудит беззаявительный порядок получения пенсий инвалидами и заслушает главу Минюста
07:22 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании в среду планирует обсудить законы о беззаявительном порядке получения пенсий инвалидами и об обязанности банков объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении им ипотечных каникул. В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит глава Минюста РФ Константин Чуйченко, который расскажет о приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции.
Закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности должен вступить в силу с 1 января 2022 года, он подготовлен во исполнение послания президента РФ. "Предлагается ввести механизмы беззаявительного назначения пенсий по инвалидности, досрочных пенсий, назначаемых безработным предпенсионерам, а также беззаявительного установления федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям", - пояснила член комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова перед пленарным заседанием. Она добавила, что "законом вводится новый способ назначения страховой пенсии по старости - в автоматическом режиме".
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