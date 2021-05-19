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НОВОСТИ

Космонавта Романа Романенко наградили медалью за вклад в укрепление обороны России

11:50 19.05.2021

Роман Романенко
Фото Семена Каца
Министерство обороны РФ наградило депутата Госдумы, бывшего летчика-космонавта Романа Романенко медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Награда была вручена парламентарию на заседании комитета по обороне Госдумы. Медаль вручал глава комитета по обороне, депутат Госдумы, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. По словам Романенко, он признателен за высокую оценку своей работы: «Защита Отечества – мое призвание и профессия, буду и дальше по мере сил служить России и ее гражданам!».

Отметим, что медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» учредили в 2019 году. Ей могут быть награждены военные и гражданский служащие Вооруженных сил России, а также другие граждане за развитие взаимодействия Вооруженных сил РФ с органами государственной власти различных уровней и органами местного самоуправления. Награждение медалью производится приказом министра обороны РФ, по представлениям подготовленным в установленном порядке и согласованным с начальником Национального центра управления обороной России.

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