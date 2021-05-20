Киев отрекся от идеи исключить ДНР и ЛНР из переговоров, прозвучавшей в политподгруппе

08:30

Первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Алексей Резников открестился от заявления своих коллег, предлагавших исключить Республики Донбасса из переговорного процесса. Об этом 19 мая заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Во вторник, 18 мая, в ходе видеоконференции подгруппы по политическим вопросам было предложено исключить из переговоров представителей Донецка и Луганска. Сообщалось также, что эту идею озвучил представитель Киева в политподгруппе Александр Мережко.

«Вчера (18 мая) официальное заседание политической группы не состоялось потому, что представители Украины выразились об отказе проводить полноценные заседания рабочей группы до тех пор, пока Республики не выйдут из состава участников переговоров в рабочей группе или же пока не войдут в состав делегации РФ. Интересно, что сегодня на заседании Контактной группы господин Резников попытался убедить нас в том, что ничего подобного его коллега господин Мережко вчера на рабочей группе не озвучивал, что мы неправильно поняли его высказывания», — отметила Никонорова.

Она также напомнила, как на вопрос координатора от ОБСЕ Пьера Мореля о том, готовы ли участники возобновить полноценный формат встреч в рамках политподгруппы, положительный ответ прозвучал от Народных Республик и посредника в лице России, а Украина проигнорировала запрос. ДАН



