Глава ВОЗ призвал страны G20 поделиться вакциной

18:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% использованной вакцины от COVID-19 в мире приходится на "Группу двадцати" (G20). Об этом заявил в пятницу на Глобальном саммите по здравоохранению генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший богатые страны поделиться препаратами с другими государствами.

"Около 90% вакцины, использованной в мире, пришлось на страны G20", - отметил он. Глава ВОЗ призывал G20 "в срочном порядке полностью профинансировать" международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам и средствам диагностики от коронавируса ACT-Accelerator ("Акт- акселерейтор"), а также "быстрее поделиться большим числом доз" через механизм COVAX ("Ковакс").

По словам Гебрейесуса, быстрая разработка вакцин от коронавируса в мире стала "триумфом науки", однако "неравное их распределение - это провал для человечества". Гендиректор позитивно оценил прозвучавшие на форуме обещания государств увеличить производство вакцин путем предоставления технологий и ноу-хау, а также приостановки действия прав интеллектуальной собственности на препараты.

"У G20 есть средства для вакцинации мира, и мир больше не может ждать", - констатировал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что нынешняя пандемия "не будет последней" и невозможно "предотвратить их все". Гендиректор вместе с тем выразил уверенность, что человечеству удастся построить "более здоровое, более безопасное и более справедливое будущее".