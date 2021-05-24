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Почти 90% школьников в России позитивно относятся к предпринимательству - опрос

07:20 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% российских школьников позитивно относятся к предпринимательской деятельности, а более 60% сами хотели бы открыть свое дело. Об этом говорится в совместном исследовании образовательной компании "Maximum Education" и проекта "Вдохновители".

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. школьников со всех регионов страны в возрасте от 10 до 18 лет.

"Опрос показал, что 88% респондентов позитивно относятся к предпринимательской деятельности. Из них 61% хотел бы открыть свое собственное дело, 27% не желают заниматься бизнесом. Еще 11% школьников ответили, что не определись со своим отношением к этому вопросу", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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