ТПП предложила ввести целевые выплаты нуждающимся для покупки продуктов
10:32 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.
Такое предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Эту резолюцию глава ТПП РФ Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, копия письма имеется в распоряжении ТАСС.
"Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", - говорится в резолюции.
В числе таких мер называется механизм прямой поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. "В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)", - отмечается в резолюции.
Другой мерой, как указывается в документе, может стать "долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая".
При этом в ТПП отметили, что административное регулирование цен "не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов". "Временные результаты от установления предельных цен "сверху", нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", - говорится в резолюции.
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