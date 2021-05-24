Олег Леонов: браслеты безопасности помогут при поиске людей с аутизмом
14:34 24.05.2021
Браслеты безопасности предлагают использовать в качестве средства для поиска потерявшихся людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По словам координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и эксперта по безопасности Олега Леонова, люди с РАС в жизни и в городе ведут себя не так как обычные люди и теряются тоже совсем иначе. «В нашем отряде «ЛизаАлерт» есть волонтеры, которые специализируются именно на таких поисках. Они знают особенности поведения людей с аутизмом, умеют правильно с ними общаться. Поэтому в случае, если человек с расстройством аутистического спектра пропадает, мы попутно обучаем и полицию тонкостям поведения с ними», – рассказал Леонов на конференции «Аутизм. Вызовы и решения».
Как отмечает Леонов, для поиска людей с ментальными нарушениями, а также для тех, кто состоит в группе риска – детей и пожилых людей с признаками деменции, созданы специальные браслеты безопасности. В браслет вносится информация о владельце (данные, которые потерявшийся не может сам о себе сообщить: фамилию, имя, отчество, адрес проживания, данные о болезни) и контактные сведения его близких. Используя смартфон, можно считать эту информацию с браслета, идентифицировать найденного человека и сообщить о нем в полицию или оставить информацию на горячей линии отряда «ЛизаАлерт». По мнению Леонова, было бы полезно создать единую федеральную базу неизвестных пациентов, поступающих в больницы, чтобы родственники могли искать их по особым приметам. Также представитель «ЛизаАлерт» напомнил о работе проекта «Аутизм и Правосудие», который должен помочь наладить связь представителей экспертного и родительского сообщества с сотрудниками правоохранительных органов.
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