Минэнерго РФ будет рекомендовать нефтяникам увеличить выпуск бензина и продажи на бирже

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики планирует на этой неделе рекомендовать нефтяникам еще сильнее нарастить производство бензина и дизеля, а также увеличить объемы отгрузки и поставок топлива на биржу. Все эти меры будут способствовать стабилизации рынка топлива в России, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"На этой неделе в ходе ближайшего совещания с участниками топливного рынка Минэнерго России будет рекомендовать нефтяным компаниям увеличить производство, отгрузки и биржевые поставки топлива на внутренний рынок", - отметили в министерстве.

В настоящий момент в России уже действует рекомендация по росту предложения топлива на рынке. Нефтяники ее перевыполнили и накопили, по данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) на 18 мая, порядка 1,726 млн тонн бензина и 2,935 млн тонн дизельного топлива. Также продолжает расти производство топлива.