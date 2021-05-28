Путин: "Самолет президента Боливии посадили. И ничего, тишина"
18:36 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин отметил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что после принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году со стороны Запада не последовало реакции.
"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина", - сказал глава государства в ходе обсуждения ситуации с посадкой в Минске борта Ryanair.
Самолет, на котором занимавший тогда пост президента Боливии Моралес возвращался на родину с московского Форума стран - экспортеров газа, 2 июля 2013 года вынужден был совершить незапланированную посадку в столице Австрии. Это произошло после того, как несколько европейских стран - Испания, Италия, Португалия и Франция - отозвали выданное самолету разрешение на пересечение своего воздушного пространства.
Поводом для этого послужили подозрения, что на борту президентского лайнера мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международного права.
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